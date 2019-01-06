МИД Венесуэлы обвинил США в попытке переворота

МИД Венесуэлы в очередной раз обвинил Вашингтон в попытке устроить госпереворот в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла сообщает международному сообществу еще об одной попытке правительства США организовать государственный переворот против законного и демократического правительства президента Николаса Мадуро путем непризнания легитимных и демократических институтов венесуэльского государства», — говорится в заявлении.

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Кроме того, в МИД подчеркнули, что США используют подчиняющиеся Вашингтону государства региона, чтобы расширить блокаду венесуэльского народа.

Ранее парламент Венесуэлы обвинил президента Николаса Мадуро в узурпации власти.