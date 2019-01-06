Парламент Венесуэлы обвинил Мадуро в узурпации власти

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Новый глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что с 10 января, когда начнется новый президентский срок Николаса Мадуро, глава государства будет «узурпировать» власть, передает Reuters.

«Мадуро с 10 января будет узурпировать президентство в Республике», — сказал Гуайдо.

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Он подчеркнул, что национальная ассамблея Венесуэлы будет с 10 января единственной законной властью, избранной народом страны и представляющей его.

Ранее сообщалось, что «группа Лимы» назвала нелегитимными предстоящие выборы президента Венесуэлы.