«Группа Лимы» назвала нелегитимными предстоящие выборы президента Венесуэлы

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Страны «Группы Лимы», в которую входят Чили, Аргентина, Перу, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Панама, Мексика, Коста-Рика, Гондурас и Гватемала, не признали президентский процесс в Венесуэле легитимным и потребовали назначения новых выборов. Об этом говорится в заявлении МИД Перу.

В заявлении отмечается, что страны переоценят свои отношения с венесуэльской стороной, если демократия в стране будет восстановлена.

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«Министры иностранных дел «Группы Лимы», собравшиеся сегодня в нашей столице, заявили, что не признают легитимность нового президентского периода режима Николаса Мадуро, который начнется 10 января», — говорится в заявлении.

Уточняется, что избирательный процесс противоречит международным стандартам. Кроме того, в странах решили не впускать чиновников Венесуэлы на свои территории и не осуществлять финансовые операции, имеющие отношение к физическим и юридическим лицам из этой страны.

Ранее президент Бразилии обеспокоился связями России с «диктатурой» в Венесуэле.