Абэ заявил о выгоде мирного договора Японии и России для США

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Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что мирный договор с Россией будет выгоден и Соединенным Штатам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NHK.

По его словам, между Японией и США заключен договор о безопасности.

«Заключение мирного договора Японией и Россией положительно скажется на региональной стабильности. Я считаю, что это станет плюсом и для США», — сказал Абэ.

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Он добавил, что в настоящее время на четырех Курильских островах живут россияне, но территориальная проблема продолжит существовать, пока часть их не перейдет к японской стороне.

Ранее Абэ заявил о «решающем моменте» в обсуждении мирного договора с Россией.