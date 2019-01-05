Представитель кабмина Франции был эвакуирован после вторжения «желтых жилетов»

Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво был эвакуирован из своего кабинета после вторжения протестующих во двор министерства, передает РИА «Новости».

По словам очевидца, около пятнадцати человек, часть из которых были одеты в черное, а другие — в желтые жилеты, вышибли дверь министерства с помощью строительной машины.

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После этого Гриво и сотрудники секретариата были эвакуированы.

Сам Гриво охарактеризовал произошедшее как «нападение на республику».