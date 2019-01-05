Депутат Рады заявил, что Порошенко начал подкупать избирателей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/987/12100987/RTR4748B-pic905-895x505-26736.jpg">

Народный депутат Виталий Куприй разместил на своей странице в фейсбуке видеообращение, в котором заявил, что команда украинского лидера Петра Порошенко начала подкупать избирателей перед президентскими выборами на Украине.

По словам Куприя, сторонники Порошенко ищут людей, которые готовы продать свой голос за тысячу гривен (около 2,4 тыс. руб.). При этом, заверил депутат Рады, агитаторы будут получать по 250 гривен (около 600 руб.) за каждого человека, которого удастся подкупить.

Реклама

Также политик рассказал, что Порошенко использует свой административный ресурс для массового подкупа перед выборами.

Никаких доказательств своим словам Куприй не привел и, наоборот, пообещал награду в 10 тыс. гривен (около 24 тыс. руб.) за любые свидетельства подкупов перед президентскими выборами.

Ранее депутат Верховной рады Андрей Лесик не исключал подкупа избирателей властями на выборах.