Синдзо Абэ намерен продвинуть мирные переговоры с Россией

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал продвинуть мирные переговоры с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Сингапуре лидеры высказали серьезное намерение решить территориальный спор.

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«Если позволят обстоятельства, я во второй половине этого месяца намерен посетить Россию и продвинуть переговоры по мирному договору», — сказал Абэ.

По его словам, необходимо поставить точку в разбирательстве о принадлежности Курильских островов.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации назвали невозможной передачу Японии части Курил.