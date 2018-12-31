Россию обвинили в подбрасывании «яблока раздора» Украине и Польше

Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица заявил, что российская сторона подбросила Украине и Польше «яблоко раздора». Об этом он рассказал в интервью изданию «Укринформ».

По его словам, Россия заинтересована в ухудшении отношений между Варшавой и Киевом. Посол отметил, что «камнем преткновения» в отношениях двух стран стало «унижение украинских мест памяти в Польше», однако неизвестно, кто именно это делал.

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»«Яблоко раздора» нам подбросила Россия и она будет продолжать это делать в дальнейшем. В этой ситуации важно сохранить толерантность и уважение друг к другу, тогда такие внешние факторы нам не помешают», — заявил Дещица.

Ранее сообщалось, что в Польше обеспокоились возможным оттоком украинских рабочих в Германию.