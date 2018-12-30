Лавров ответил на вопрос о переговорах Путина и Трампа в 2019 году

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что вопрос о возможности проведения в наступающем году встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа следует адресовать Вашингтону.

Глава МИД России в очередной раз напомнил, что российская сторона всегда готова к диалогу, если готовы Соединенные Штаты, но переговоры должны вестись на основе равноправия, взаимного уважения и учета интересов.

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Лавров подчеркнул, что американская внешняя политика является заложницей политики внутренней, и Москва не может с этим ничего поделать.

«Там уже считается полезным для получения дополнительных голосов избирателей соревноваться в том, кто будет больше нападать на Россию», — добавил Лавров.

Ранее в новогоднем поздравлении к Трампу Путин заявил о готовности к диалогу с США.