Путин в послании к Абэ рассказал о потенциале отношений Москвы и Токио

<img src="//img.gazeta.ru/files3/849/12058849/RTS25WS9-pic905-895x505-76884.jpg">

Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении премьер-министру Японии Синдзо Абэ отметил, что отношения Москвы и Токио имеют значительный потенциал. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Российский лидер также выразил надежду на конструктивный диалог между странами.

Реклама

«В адресованном премьер-министру Японии Синдзо Абэ послании президент России сердечно поздравил японского коллегу с наступающим Новым годом и подчеркнул, что российско-японские отношения имеют значительный потенциал, что в полной мере подтвердили недавние встречи и переговоры лидеров двух стран», — говорится в сообщении.

Путин добавил, что что рассчитывает на расширение договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества и реализацию совместных экономических проектов на российском Дальнем Востоке, а также по международной проблематике.

Ранее сообщалось, что Путин в новогоднем поздравлении к Трампу заявил о готовности к диалогу с США.