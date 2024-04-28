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В Нахичевани погибли два человека при взрыве боеприпаса

В Нахичевани при взрыве боеприпаса погибли двое мужчин

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Пресс-служба Минобороны Азербайджана/РИА «Новости»

Двое мужчин погибли в результате подрыва боеприпаса в Садаракском районе Нахичеванской Автономной Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление МВД, Генпрокуратуры и Госагентства по разминированию Азербайджана.

По данным ведомств, инцидент произошел на территории села Гараагач.

В заявлении утверждается, что сдетонировал боеприпас, оставшийся после обстрела со стороны Армении. Погибли два человека – 73-летний Вилаят Рзаев и 54-летний Адам Алиев.

В связи с инцидентом в прокуратуре республики начато расследование, назначены соответствующие экспертизы.

2 апреля минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахичевани на границе двух стран. Ереван эти обвинения опроверг, там оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе как стабильную.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян предупредил об угрозе новой войны с Азербайджаном.

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