Названы лучшие напитки для сочетания с шашлыком

Несладкие напитки из ягод и фруктов лучше всего подходят для утоления жажды после шашлыка. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Морсы, несладкие компоты, чаи — лучшие напитки для запивания шашлыка. Сладкие газировки лишь усилят жажду и станут источником лишних калорий. Также подойдет простая чистая вода: выезжающим на природу, особенно в жаркую погоду, нужно взять достаточный ее запас. От алкоголя лучше воздержаться: его сочетание с жирным мясом может привести к обострению панкреатита, предупредил Тяжельников.

До этого врач рассказал, что к шашлыку подходит безалкогольное вино. Оно содержит много веществ полифенолов, которые «оздоравливают» кишечные бактерии, но при этом не содержит опасного для здоровья алкоголя. Полифенолы образуются в процессе производства вина, благодаря чему в напитке их больше, чем в свежем винограде. Особенно богато этими веществами красное вино.

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