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Суд оштрафовал двух задержанных гитаристов «Коррозии металла»

Двух гитаристов «Коррозии металла» оштрафовали на 1 тыс. рублей за нацистскую символику

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Andrey Titov/Business Online/Global Look Press

Двое музыкантов российской треш-металл группы «Коррозия металла» Даниил Буренков и Рамиль Зейналов оштрафованы за демонстрацию нацистской символики на 1 тыс. рублей каждый. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Нижегородского районного суда.

«Признать Буренкова Даниила <...> и Зейналова Рамиля виновными в совершении административного правонарушения», — указывается в материале.

Таким образом, оба музыканта получили штрафы за нарушение ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»).

При этом оба участника музыкального коллектива вину отрицали и заявляли, что идеи нацизма не поддерживают, о наличии запрещенной символики на футболке ничего не знали, а сама группа не имеет никакого отношения к фашизму.

О задержании музыкантов стало известно ночью 28 апреля. Силовики нагрянули в клуб «Ненависть» в Нижнем Новгороде и увезли артистов на допрос. По данным журналистов, посетителей клуба заставили лечь на пол, а тех, кто делал это слишком медленно, избивали. В числе пострадавших оказалась директор «Коррозии» Мария Рунова, у которой после случившегося диагностировали сотрясение. Кроме того, ушиб пальца получил один из организаторов мероприятия. Рокерам вменяют пропаганду нацистской символики.

Ранее Рунова рассказала «Газете.Ru», что ворвавшиеся на концерт в Нижнем Новгороде силовики вели себя очень жестко.

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