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Стало известно, кого из кандидатов в президенты США поддерживают больше

CNN: Трампа поддерживают больше людей, чем Байдена

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Reuters

Экс-президент США Дональды Трамп имеет больше поддержки, чем действующий лидер страны Джо Байден. Об этом свидетельствуют данные опроса телеканала CNN.

Отмечается, что Трампа поддерживают 49% опрошенных, а 43% респондентов — за Байдена. В опросе приняли участие 967 избирателей.

До этого сообщалось, что Байден в шутку назвал бывшего главу государства Дональда Трампа шестилетним «сонным Доном». Американский лидер сделал соответствующее заявление в ходе выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов. Мероприятие состоялось в Белом доме.

В начале Байден поприветствовал гостей и поблагодарил их за теплый прием. Но уже в следующее мгновение президент США попросил собравшихся быть потише, так как «Трамп слушает». Кроме того, он назвал своего предшественника на высшем государственном посту «сонным Доном». При этом сам экс-хозяин Белого дома неоднократно называл своего политического оппонента «сонным Джо».

Ранее Байден заявил о готовности провести дебаты с Трампом.

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