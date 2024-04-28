На Украине умер известный историк и экс-член РАН

Известный украинский историк и археолог, академик Петр Толочко скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает местная газета «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Умер <...> Петр Толочко», — сказано в публикации.

Согласно информации издания, за всю свою жизнь мужчина написал множество книг по истории Древней Руси и внес большой вклад в изучение истории древнерусского государства. В общей сложности перу академика принадлежат свыше 500 научных трудов. На протяжении жизни он трудился руководителем Института археологии НАН Украины, вице-президентом НАН Украины. Он также был зарубежным членом Российской академии наук (РАН), но вышел из академии после начала специальной военной операции (СВО).

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