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Названо время суток, в которое лучше есть больше кальция

BMC: большое количество кальция во время ужина может быть вредно для сосудов

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Употребление большого количества кальция вечером может быть связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, однако требуются дополнительные исследования. Это показала работа, опубликованная в журнале BMC Public Health.

Ученые проанализировали данные 36 тысяч жителей США, у четырех тысяч из которых были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания. Увеличение потребления кальция на 5% во время завтрака за счет сокращения его потребления за ужином связали с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 6%.

Причиной этой связи может быть зависимость работы определенных белков от времени дня. Известно, что от циркадных (суточных) ритмов зависят функция стенки сосудов, образование тромбов, артериальное давление и частота сердечных сокращений. Недавние исследования также показали, что потребление кальция может влиять на нервные клетки и активность генов, связанных с биологическими часами.

Авторы подчеркнули, что необходимы дальнейшие исследования для подтверждения полученных ими результатов.

При анализе была сделана поправка на возраст, пол, уровень образования, статус курения, физическую активность, семейное положение, годовой доход, потребление алкоголя, наличие ожирения, гипертонии, диабета 2 типа и уровень холестерина в крови.

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