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«Динамо» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч РПЛ

«Динамо» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Московское «Динамо» и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо»: Шунин, Маричаль, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Чавес, Фомин, Нгамале, Карраскаль, Тюкавин.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Нино, Эракович, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Кассьера, Мостовой.

Игра состоится 28 апреля в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян из Сочи. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Зенит», который возглавляет Сергей Семак, идет лидером турнирной таблицы национального первенства. В активе команды из Санкт-Петербурга 50 очков. Примечательно, что в матче перенесенного 21-го тура, который прошел 24 апреля, «Зенит» на домашнем стадионе сенсационно проиграл «Рубину» со счетом 0:2. «Динамо» замыкает тройку лучших в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички набрали 44 балла. В прошлой игре москвичи держали победу над «Оренбургом».

Ранее «Спартак» обыграл «Локомотив» и вышел на четвертое место в РПЛ.

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