«Спартак» обыграл «Локомотив» и вышел на четвертое место в РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над столичным «Локомотивом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе красно-белых, завершилась победой хозяев со счетом 3:2. Встречу обслуживал Кирилл Левников.

Счет в матче открыл «Спартак», Тео Бонгонда на 44-й минуте реализовал пенальти. «Локомотив» сравнял на 51-й минуте благодаря голу Тимура Сулейманова. Следом «Спартак» забил дважды, отличились Хесус Медина (56) и Даниил Хлусевич (67). На 71-й минуте Владислав Сарвели оформил второй гол «железнодорожников».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В активе команды, которая в середине апреля уволила Гильермо Абаскаля, стало 42 очка. «Локомотив» идет пятым, имея на балл меньше.

В следующем туре национального первенства «Спартак» на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Игра состоится 5 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Локомотив» сразится 6 мая с «Ростовом» на домашней арене, старт игры — 20:30 по московскому времени.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что клуб РПЛ избавится от тренера после шестого поражения подряд.