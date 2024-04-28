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Глава дипломатии ЕС ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине

Глава дипломатии ЕС Боррель не ожидает скорого завершения конфликта на Украине

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Johanna Geron/Reuters

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не ожидает скорого окончания конфликта на Украине. Его слова передает РИА Новости.

Он заявил, что Евросоюз должен продолжить оказывать военную помощь Киеву несмотря на то, что это дорого обходится европейцам.

«Раз уж мы обязались поддерживать Украину, то должны продолжать это делать до тех пор, пока они не смогут оказывать сопротивление. Но это скоро не произойдет», — заявил он.

28 апреля издание The Telegraph писало, что уехавшие в западные страны украинцы не хотят возвращаться, чтобы воевать в рядах Вооруженных сил Украины.

В этот же день эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала сказал, что Владимир Путин верно сделал ставку на растущую усталость на Западе от украинского конфликта.

До этого сообщалось, что Запад после выделения пакета помощи Украине может начать давить на Киев, чтобы украинская армия продемонстрировала «серьезные успехи» к ноябрьским выборам в Соединенных Штатах, чтобы оправдать выделенные ВСУ средства.

Ранее в МИД Польши оценили риск применения РФ ядерного оружия.

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