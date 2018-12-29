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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентами Казахстана и Таджикистана, Нурсултаном Назарбаевым и Эмомали Рахмоном. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Как отмечается, обсуждались ключевые вопросы двусторонних отношений, взаимодействие стран на евразийском пространстве, а также актуальные международные проблемы.

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Подчеркивается, что лидеры государств обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе.