Путин провел телефонный разговор с президентами Казахстана и Таджикистана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентами Казахстана и Таджикистана, Нурсултаном Назарбаевым и Эмомали Рахмоном. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Как отмечается, обсуждались ключевые вопросы двусторонних отношений, взаимодействие стран на евразийском пространстве, а также актуальные международные проблемы.
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Подчеркивается, что лидеры государств обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе.