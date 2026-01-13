Размер шрифта
Экс-солистка группы «Мираж» дала совет Долиной, как «выправить мозги»

Экс-солистка «Миража» Разина предложила Долиной начать загородную жизнь
Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина в беседе с изданием «Абзац» посчитала недостойным поведение Ларисы Долиной в ситуации с квартирой в Хамовниках.

По мнению Разиной, странно, что Долина, которая имеет много недвижимости, «цепляется» за квартиру в Хамовниках «как за последнюю соломинку». Певица предположила, что коллега привыкла к этому месту жилья. Она посоветовала Долиной пожить за городом.

«Я ничуть не жалею, что уехала из Москвы. Может, ей стоить вкусить загородной жизни? Здесь мозги выправляются – позитива много, есть воздух. Это и на внешности скажется, и на здоровье», — поделилась артистка.

В январе сторона Лурье обратилась в ФССП, чтобы принудительно выселить Долину из квартиры. Такое решение было принято после того, как артистка вновь сорвала сроки передачи ключей от проданной ею недвижимости: она или ее законный представитель должны были сделать это 9 января, однако договоренность была сорвана.

12 января ФССП дала Долиной пять дней, чтобы добровольно передать ключи.

Ранее директор Долиной резко отреагировал на слухи об отмене ее концерта из-за непроданных билетов.

