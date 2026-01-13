«Друг спортивного директора, а не тренер»: в России оценили Карседо в «Спартаке»

Экс-президент «Локомотива» Наумов о Карседо: «Спартак» наступает на те же грабли

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов критично оценил назначение испанского специалиста Хуана Карседо на пост главного тренера московского «Спартака», заявив, что клуб снова совершает ошибку. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Спартак» наступает на одни и те же грабли. Никаких выводов не делает. Еще и зарплату ему дали очень большую. Полгода побудет и уйдет. Карседо пришел, потому что он друг спортивного директора, не более того. Он не тренер. Снова деньги вбухают, заплатят через полгода неустойку, заплатят и снова будут искать тренера», — сказал Наумов.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

