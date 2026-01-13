Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

«Друг спортивного директора, а не тренер»: в России оценили Карседо в «Спартаке»

Экс-президент «Локомотива» Наумов о Карседо: «Спартак» наступает на те же грабли
Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов критично оценил назначение испанского специалиста Хуана Карседо на пост главного тренера московского «Спартака», заявив, что клуб снова совершает ошибку. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Спартак» наступает на одни и те же грабли. Никаких выводов не делает. Еще и зарплату ему дали очень большую. Полгода побудет и уйдет. Карседо пришел, потому что он друг спортивного директора, не более того. Он не тренер. Снова деньги вбухают, заплатят через полгода неустойку, заплатят и снова будут искать тренера», — сказал Наумов.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

Ранее Карседо раскрыл, что ему сказал экс-тренер «Спартака» Унаи Эмери. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27614143_rnd_2",
    "video_id": "record::cbca7c21-4b10-4d94-89ec-672bca4c3d6f"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+