Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

В Иране назвали Трампа и Нетаньяху «главными убийцами» иранского народа

Совбез Ирана: Трамп и Нетаньяху являются главными убийцами иранского народа
Saul Loeb/Reuters

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в социальной сети X заявил, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху являются «главными убийцами» иранского народа.

«Мы объявляем имена главных убийц народа Ирана: 1 — Трамп, 2 — Нетаньяху», — написал он.

Так Лариджани прокомментировал пост Трампа, в котором лидер Соединенных Штатов призвал иранцев продолжать протесты и захватывать госучреждения, а также пообещал помощь митингующим.

9 января Трамп заявил, что США нанесут Ирану «очень сильный удар», если в исламской республике будут ликвидировать протестующих.

28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Ранее в России рассказали, как США провоцируют кризис в Иране.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27614083_rnd_1",
    "video_id": "record::1de72335-eb5c-47d2-b80b-f7f702b2e5a6"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+