В Иране назвали Трампа и Нетаньяху «главными убийцами» иранского народа

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в социальной сети X заявил, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху являются «главными убийцами» иранского народа.

«Мы объявляем имена главных убийц народа Ирана: 1 — Трамп, 2 — Нетаньяху», — написал он.

Так Лариджани прокомментировал пост Трампа, в котором лидер Соединенных Штатов призвал иранцев продолжать протесты и захватывать госучреждения, а также пообещал помощь митингующим.

9 января Трамп заявил, что США нанесут Ирану «очень сильный удар», если в исламской республике будут ликвидировать протестующих.

28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

