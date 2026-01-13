«Еле успела подхватить»: в новокузнецком роддоме потеряла ребенка мать, рожавшая стоя

Одна из рожениц, которая потеряла ребенка в новокузнецком роддоме, рожала стоя. Об этом рассказала ее сестра в беседе с kp.ru.

По словам женщины, ее родственница по имени Марина ожидала четвертого ребенка. На седьмом месяце она почувствовала, что пришло время ехать в учреждение. Там, по словам сестры, медики не спешили готовить все необходимое. Врачей на месте не было, Марина якобы родила сама, стоя.

«Медсестра еле успела подхватить ребенка. Они как будто не верили, что начнутся роды, хотя сестра чувствовала потуги», – рассказала женщина.

В результате 2 декабря на свет появилась недоношенная девочка, которую направили в инкубатор. У младенца, по словам сестры, обнаружили инфекцию, поэтому назначили антибиотики, но вскоре отменили.

Перед Новым годом женщину выписали, затем в роддоме ввели карантин. По телефону медики утверждали, что девочка ест и набирает вес.

10 января ребенка подключили к зонду, на следующий день самочувствие ребенка ухудшилось, его не спасли. Все якобы произошло мгновенно, причиной стала инфекция.

Женщина подтвердила, что персонал, кроме врача, ходил по больнице без перчаток и масок.

Эта и другие истории пациенток стали известны после того, как пациентки учреждения лишились девяти младенцев. У них обнаружили инфекцию и другие недуги.

Нарушения в работе роддома специалисты фиксировали еще в 2024 году. В 2026 году, по данным Telegram-каналов, все новогодние праздники в учреждении работала санитарка с ОРВИ.

Ранее в Госдуме призвали проверить все российские роддома после произошедшего в новокузнецком роддоме.