Посла Ирана вызвали во внешнеполитическое ведомство Евросоюза

Европейская служба внешних связей вызвала посла Ирана в Евросоюзе на фоне протестов в исламской республике. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Брюсселе.

Другие подробности в публикации не приводятся.

До этого иранских дипломатов вызывали во внешнеполитические ведомства Италии, Дании, Великобритании, Франции и Нидерландов.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране. По данным Associated Press, в ходе протестов 544 человека получили несовместимые с жизнью ранения.

В США заявили, что, помимо военных операций, рассматривают кибероперации и психологические кампании среди вариантов действий в отношении Ирана.

Ранее Мерц предрек скорый конец «режима» в Иране.