Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

В ЛНР женщина не выжила при ударе беспилотника ВСУ по автомобилю

Правительство ЛНР: женщина не выжила при ударе ВСУ по автомобилю в Сватове
Inna Varenytsia/Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому автомобилю в городе Сватово в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщило правительство ЛНР в Telegram-канале.

«ВСУ направили беспилотник прямо на легковушку. Водитель получил минно-взрывные травмы и доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

По данным правительства региона, 45-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дроном движущийся гражданский автомобиль в селе Страчово Суземского района. По его словам, в результате террористической атаки мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

В этот же день Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал автобус, в результате чего пострадал водитель транспортного средства. Инцидент произошел в поселке Белая Березка Трубчевского района.

Ранее в США назвали еще одной проблемой для ВСУ новейшие дроны «Герань-5».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27614035_rnd_2",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+