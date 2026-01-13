В ЛНР женщина не выжила при ударе беспилотника ВСУ по автомобилю

Правительство ЛНР: женщина не выжила при ударе ВСУ по автомобилю в Сватове

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника нанесли удар по гражданскому автомобилю в городе Сватово в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщило правительство ЛНР в Telegram-канале.

«ВСУ направили беспилотник прямо на легковушку. Водитель получил минно-взрывные травмы и доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

По данным правительства региона, 45-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дроном движущийся гражданский автомобиль в селе Страчово Суземского района. По его словам, в результате террористической атаки мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

В этот же день Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал автобус, в результате чего пострадал водитель транспортного средства. Инцидент произошел в поселке Белая Березка Трубчевского района.

Ранее в США назвали еще одной проблемой для ВСУ новейшие дроны «Герань-5».