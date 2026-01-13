Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Расследование дела экс-замминистра обороны Булгакова завершено

Бастрыкин: СК завершил следствие по делу экс-замглавы Минобороны Булгакова
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Следственный комитет России завершил следствие по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

«Завершены следственные действия в отношении Дмитрия Булгакова, ранее занимавшего должность заместителя министра обороны РФ», — сказал глава ведомства.

Бастрыкин добавил, что Булгаков в составе организованной преступной группы в 2024 году похитил денежные средства АО «Петербургская сбытовая компания». Сумма ущерба составила 49 млн рублей. По словам главы СК, экс-замминистра совершил хищение посредством завышения стоимости контракта, заключенного с Военно-медицинской академией имени С. М. Кирова.

Дмитрий Булгаков был арестован по уголовному делу о мошенничестве при поставках в ВС РФ низкокачественных сухпайков. По данным СМИ, под руководством генерала комбинат поставлял продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность сухпайков занижалась, вследствие чего экспертиза признала их запрещенными к использованию. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно об арестованном имуществе экс-замглавы МО РФ Булгакова и его близких.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27614107_rnd_1",
    "video_id": "record::bf007603-f767-4e89-8c8c-b5365a9964cc"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+