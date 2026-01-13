Расследование дела экс-замминистра обороны Булгакова завершено

Следственный комитет России завершил следствие по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

«Завершены следственные действия в отношении Дмитрия Булгакова, ранее занимавшего должность заместителя министра обороны РФ», — сказал глава ведомства.

Бастрыкин добавил, что Булгаков в составе организованной преступной группы в 2024 году похитил денежные средства АО «Петербургская сбытовая компания». Сумма ущерба составила 49 млн рублей. По словам главы СК, экс-замминистра совершил хищение посредством завышения стоимости контракта, заключенного с Военно-медицинской академией имени С. М. Кирова.

Дмитрий Булгаков был арестован по уголовному делу о мошенничестве при поставках в ВС РФ низкокачественных сухпайков. По данным СМИ, под руководством генерала комбинат поставлял продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность сухпайков занижалась, вследствие чего экспертиза признала их запрещенными к использованию. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно об арестованном имуществе экс-замглавы МО РФ Булгакова и его близких.