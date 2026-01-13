На Западе заявили, что Уиткофф встречался с сыном последнего шаха Ирана

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на выходных тайно встретился с сыном свергнутого в 1979 году иранского шаха Резой Пехлеви. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

«Уиткофф на выходных тайно встретился с бывшим наследным принцем Ирана Резой Пехлеви, чтобы обсудить протесты в Иране», — говорится в сообщении.

Источник не уточнял, какие конкретно темы были затронуты во время разговора.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны.

13 января президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений, касающихся протестов в Иране. Так, он призвал протестующих в Иране захватывать госучреждения и заявил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов. Кроме того, он пообещал помочь протестующим в Иране.

Ранее были названы четыре способа, как Трамп может воздействовать на Иран.