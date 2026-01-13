Размер шрифта
Новости. Общество

Сиделка похитила у отца участника СВО выплаты за не вернувшегося с СВО сына

Тагильчанку будут судить за похищение 7,5 млн рублей у отца участника СВО
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Нижнего Тагила предстанет перед судом за кражу у инвалида. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 38-летняя женщина ухаживала за знакомым, у которого диагностированы проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Он не мог обслуживать себя и выходить из дома.

Тагильчанка стала сиделкой мужчины в октябре 2024 года. Она бесплатно выполняла ряд обязанностей, в том числе и покупала продукты, пользуясь карточкой инвалида.

Сын мужчины не вернулся с фронта, после чего ему назначили выплату. Узнав об этом, тагильчанка в течение нескольких месяцев переводила себе 7,5 миллионов рублей по частям.

«На деньги потерпевшего она приобрела себе предметы мебели, бытовую технику и ювелирные изделия, часть из которых была изъята в ходе предварительного расследования уголовного дела», – сообщается в публикации.

В отношении сиделки возбудили уголовное дело, сама она вину не признала. Известно, что ее уже привлекали к уголовной ответственности. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее экс-министр, оставивший семьи участников СВО без тепла, попал под статью.

