Телескоп Хаббл запечатлел загадочный звездный взрыв

Телескоп «Хаббл» запечатлел впечатляющую струю газа, вырывающуюся из молодой формирующейся звезды и прорезающую темное межзвездное пространство. Розово-зеленые пятна, идущие по диагонали изображения, — это объекты Хербига—Аро HH 80 и HH 81, одни из самых ярких и протяженных подобных структур, известных астрономам. Об этом сообщает NASA.

Объекты Хербига—Аро возникают, когда узкие струи ионизированного газа, выбрасываемые протозвездой, сталкиваются с более медленными потоками вещества, выброшенными ранее. В результате таких столкновений формируются ударные волны, которые разогревают газ и заставляют его светиться. В случае HH 80/81 протяженность выброса достигает 32 световых лет — это самый длинный протозвездный джет, обнаруженный на сегодняшний день.

Протозвезды питаются газом из окружающего молекулярного облака. Часть этого вещества образует аккреционный диск, вращающийся вокруг будущей звезды. Ионизированный газ во внутренней области диска взаимодействует с мощным магнитным полем протозвезды, которое направляет часть частиц к полюсам и выбрасывает их наружу в виде узких струй.

Источником, питающим HH 80 и HH 81, является протозвезда IRAS 18162–2048. Ее масса примерно в 20 раз превышает массу Солнца, что делает ее самой массивной протозвездой во всем молекулярном облаке L291. Это особенно примечательно, поскольку почти все известные объекты Хербига—Аро связаны с молодыми звездами малой массы, а не с такими гигантами.

По данным Хаббла, скорость отдельных участков струи превышает 1000 км/с — это самый быстрый зафиксированный выброс от молодого звездного объекта как в радиодиапазоне, так и в видимом свете. Наблюдения стали возможны благодаря высокой чувствительности и разрешающей способности камеры Wide Field Camera 3, которая позволила астрономам изучить тонкую структуру, движение и эволюцию ударных фронтов.

Пара HH 80/81 расположена на расстоянии около 5500 световых лет от Земли в созвездии Стрелец. Эти наблюдения дают редкую возможность заглянуть в экстремальные условия рождения массивных звезд и понять, как формируются одни из самых мощных струйных выбросов в Галактике.

Ранее ученые обнаружили невозможную активность вокруг мертвой звезды.