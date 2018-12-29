Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Сирии после вывода войск США

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Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу договорились о координации между военными представителями в Сирии после вывода войск США, передает РИА «Новости».

Стороны также сошлись во мнении относительно необходимости уничтожения всех террористических организаций в Сирии, сказал Чавушоглу.

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Лавров в свою очередь отметил, что Москва и Анкара подтвердили уважение территориальной целостности Сирии в соответствии с резолюцией Совбеза ООН.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в ходе переговоров стороны сделали акцент на тех изменениях, которые ожидаются в связи с выводом американских войск из Сирии.

Ранее сообщалось, что ABC назвал сроки вывода войск США из Сирии.