Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Сирии после вывода войск США
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу договорились о координации между военными представителями в Сирии после вывода войск США, передает РИА «Новости».
Стороны также сошлись во мнении относительно необходимости уничтожения всех террористических организаций в Сирии, сказал Чавушоглу.
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Лавров в свою очередь отметил, что Москва и Анкара подтвердили уважение территориальной целостности Сирии в соответствии с резолюцией Совбеза ООН.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в ходе переговоров стороны сделали акцент на тех изменениях, которые ожидаются в связи с выводом американских войск из Сирии.
Ранее сообщалось, что ABC назвал сроки вывода войск США из Сирии.