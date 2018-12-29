МИД России осудил теракт в Египте
Министерство иностранных дел России осудило теракт в столице Египта Каире, жертвами которого стали вьетнамские туристы. Об этом говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
По имеющейся информации, россиян среди пострадавших от взрыва нет.
Реклама
«Подтверждаем нашу принципиальную позицию категорического осуждения любых террористических актов, в том числе направленных против иностранных туристов», — говорится в комментарии.
В МИД России также выразили соболезнования родным и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим, а также высказались за решительные шаги по противодействию терроризму и экстремизму.
Ранее сообщалось, что МИД призвал к осторожности российских туристов после теракта в Египте.