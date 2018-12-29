МИД России осудил теракт в Египте

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Министерство иностранных дел России осудило теракт в столице Египта Каире, жертвами которого стали вьетнамские туристы. Об этом говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По имеющейся информации, россиян среди пострадавших от взрыва нет.

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«Подтверждаем нашу принципиальную позицию категорического осуждения любых террористических актов, в том числе направленных против иностранных туристов», — говорится в комментарии.

В МИД России также выразили соболезнования родным и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим, а также высказались за решительные шаги по противодействию терроризму и экстремизму.

Ранее сообщалось, что МИД призвал к осторожности российских туристов после теракта в Египте.