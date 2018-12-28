В Совфеде назвали формальным снятие Киевом запрета на въезд на Украину мужчинам из России

Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что снятие Киевом запрета на въезд на территорию Украины российским мужчинам является формальным, передает РИА «Новости».

По его мнению, это была попытка соблюсти лицо.

Он добавил, что, возможно, теперь на Украину будут впускать на пару человек в день больше, чем неделю назад, но это не избавит россиян, въезжающих на Украину, «от унижений, немыслимых в цивилизованной стране».

Ранее сообщалось, что Украина сняла запрет на въезд для мужчин из России.