Трамп не приедет на инаугурацию «бразильского Трампа»

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Президент США Дональд Трамп не приедет на инаугурацию нового бразильского президента Жаира Болсонару, сообщается на сайте Госдепа.

Американскую делегацию на мероприятиях, посвященных вступлению бразильского лидера в должность, возглавит государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео

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«С 31 декабря по 2 января госсекретарь Помпео возглавит делегацию [США] на инаугурации избранного президента Бразилии Жаира Больсонару», — говорится на сайте Госдепа.

Отмечается, что также Помпео встретится в Бразилии с израильским премьером Биньямином Нетяньяху.

Болсонару часто называют «бразильским Трампом» из-за его популистской правой риторики, которая частично схожа с заявлениями американского президента.

Ранее сообщалось, что Болсонару готов на радикальную дипломатию по примеру Трампа.