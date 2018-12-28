Трамп не приедет на инаугурацию «бразильского Трампа»
Президент США Дональд Трамп не приедет на инаугурацию нового бразильского президента Жаира Болсонару, сообщается на сайте Госдепа.
Американскую делегацию на мероприятиях, посвященных вступлению бразильского лидера в должность, возглавит государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео
«С 31 декабря по 2 января госсекретарь Помпео возглавит делегацию [США] на инаугурации избранного президента Бразилии Жаира Больсонару», — говорится на сайте Госдепа.
Отмечается, что также Помпео встретится в Бразилии с израильским премьером Биньямином Нетяньяху.
Болсонару часто называют «бразильским Трампом» из-за его популистской правой риторики, которая частично схожа с заявлениями американского президента.
Ранее сообщалось, что Болсонару готов на радикальную дипломатию по примеру Трампа.