Reuters: американцы винят в «шатдауне» Трампа
Большинство американцев возлагают вину за приостановку работы правительства на президента США Дональда Трампа, а не Демократическую партию. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Reuters и Ipsos.
Сообщается, что 47% взрослых жителей Соединенных Штатов считают виновным в «шатдауне» Трампа, в то время как на демократов возлагают вину лишь 33% респондентов. Еще 7% обвиняют в приостановке работы правительства республиканцев.
Опрос проводился оналайн в период с 21 по 25 декабря среди 2440 респондентов в Соединенных Штатах.
Президент США Донаьлд Трамп и демократы в федеральном правительстве страны не смогли договориться о бюджете на новый финансовый год, который в Соединенных Штатах начался еще 1 октября. Трамп настаивает на выделении $5 млрд на строительство стены вдоль границы с Мексикой, демократы согласны лишь на $1,3 млрд.
Ранее Трамп ответил на вопрос о сроках «шатдауна» правительства.