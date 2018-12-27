Reuters: американцы винят в «шатдауне» Трампа

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Большинство американцев возлагают вину за приостановку работы правительства на президента США Дональда Трампа, а не Демократическую партию. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Reuters и Ipsos.

Сообщается, что 47% взрослых жителей Соединенных Штатов считают виновным в «шатдауне» Трампа, в то время как на демократов возлагают вину лишь 33% респондентов. Еще 7% обвиняют в приостановке работы правительства республиканцев.

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Опрос проводился оналайн в период с 21 по 25 декабря среди 2440 респондентов в Соединенных Штатах.

Президент США Донаьлд Трамп и демократы в федеральном правительстве страны не смогли договориться о бюджете на новый финансовый год, который в Соединенных Штатах начался еще 1 октября. Трамп настаивает на выделении $5 млрд на строительство стены вдоль границы с Мексикой, демократы согласны лишь на $1,3 млрд.

Ранее Трамп ответил на вопрос о сроках «шатдауна» правительства.