Клишас высказался о расследовании Навального

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал для РБК расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, которое было посвящено ему самому.

В самом расследовании речь шла о том, что Клишасу принадлежит незадекларированная недвижимость в России и Швейцарии, незадекларированный автомобиль Maybach, а также коллекция часов за 163 млн рублей.

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Сам сенатор сказал, что у него есть «много чего» из того, о чем сообщил Навальный «и даже больше намного», однако не подтвердил наличия в собственности ни Maybach, ни офшорных фирм. Клишас рассказал, что у него есть 32 экземпляра сложных часов в коллекции, которая хранится в специальном сейфе в кабинете в Совете Федерации.

«Все заработано законно, налоги уплачены», — отметил Клишас.

Он также подтвердил, что учился вместе с Навальным на юридическом факультете Российского университета дружбы народов и добавил, что «много чего знает» про него, однако «не опустится» до того, чтобы публично раскрывать эту информацию.

Ранее сообщалось, что разработанный Клишасом законопроект, предполагающий арест за проявление «неуважения к власти» в интернете, могут смягчить.