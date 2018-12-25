Сенатор Клишас отреагировал на расследование Навального о нем

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас высказался о расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, посвященном ему самому, передает РБК.

В расследовании, в частности, утверждается, что Клишасу принадлежит незадекларированная недвижимость сенатора в России и Швейцарии, незадекларированный автомобиль Maybach, а также коллекция часов за 163 млн рублей.

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«У меня много чего есть из того, о чем он пишет, и даже больше намного. Но у меня в собственности нет ни Maybach, ни офшорных фирм. А сложных часов у меня в коллекции 32 турбийона, все хранятся в специальном сейфе в Совфеде в кабинете. Все заработано законно, налоги уплачены», — сказал Клишас.

Он также подтвердил, что был однокурсником Навального на юридическом факультете Российского университета дружбы народов.

«Я про него много чего знаю», — отметил Клишас.

Сенатор подчеркнул, что ему «много чего» известно про Навального, но он «не опустится» до того, чтобы публично раскрывать эту информацию.

Ранее сообщалось, что разработанный Клишасом законопроект, предполагающий арест за проявление «неуважения к власти» в интернете, могут смягчить.