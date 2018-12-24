В МИД России отреагировали на обращение сына Каддафи к Путину

Заместитель главы российского МИДа Михаил Богданов заявил, что никого нельзя лишать возможность принимать участие в президентских выборах в Ливии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Саиф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи, обратился к российским властям с просьбой поддержать его президентские амбиции в Ливии.

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Богданов заверил, что Москва поддерживает всех.

«Мы исходим из того, что никто не должен быть изолирован и исключен из конструктивного политического процесса», — сказал Богданов.

Поэтому, рассказал замглавы МИДа, российские власти поддерживают контакты со всеми политическими силами в Ливии.

Богданов также заметил, что «доктора Сейфа аль-Ислама» поддерживают «определенные племена» в некоторых районах страны.