Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Российский президент Владимир Путин поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рожденья. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что Алиев пользуется заслуженным авторитетом как глава государства и дальновидный политический деятель.

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«…Владимир Путин высоко оценил личный вклад Ильхама Алиева в укрепление стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном», — говорится в поздравительной телеграмме.

Согласно тексту поздравления, Путин также пожелал коллеге успеха, здоровья и благополучия.

Ранее Путин поздравил императора Японии с юбилеем.