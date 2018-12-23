В Белом доме предупредили о растягивании сроков шатдауна

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Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что временная приостановка работы правительства может продлиться после 28 декабря. Слова Малвэни передает ТАСС.

И.о. главы аппарата выразил мнение, что в ближайшее время ситуация не будет «развиваться быстро».

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«Я считаю весьма возможным то, что приостановка [работы правительства] выйдет за рамки 28-го [декабря] и продлится до открытия новой сессии Конгресса [3 января]», — сказал Малвэни.

Ранее издание Politico сообщало, что приостановка работы правительства США продлится как минимум до 27 декабря.