В Белом доме предупредили о растягивании сроков шатдауна
Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что временная приостановка работы правительства может продлиться после 28 декабря. Слова Малвэни передает ТАСС.
И.о. главы аппарата выразил мнение, что в ближайшее время ситуация не будет «развиваться быстро».
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«Я считаю весьма возможным то, что приостановка [работы правительства] выйдет за рамки 28-го [декабря] и продлится до открытия новой сессии Конгресса [3 января]», — сказал Малвэни.
Ранее издание Politico сообщало, что приостановка работы правительства США продлится как минимум до 27 декабря.