Эрдоган обвинил Нетаньяху в проведении политики государственного террора
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган завил, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху осуществляет государственный террор по отношению к палестинцам, передает Anadolu.
По словам президента Турции, израильской стороне не следует выступать с обвинениями в отношении других, пока она сама не понесет ответственность за «собственные злодеяния, преступления против человечности, кровопролитие и разрушения».
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«…глава израильского правительства сеет зло, занимаясь государственным террором», — подчеркнул Эрдоган.
Он заметил, что сам принимает все необходимые меры для помощи угнетенным.
Ранее МИД Турции обвинил Нетаньяху в гибели «тысяч невинных палестинцев».