Трамп прокомментировал приостановку работы правительства США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на приостановку работы правительства страны. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По его словам, с приостановкой деятельности правительства ничего нельзя поделать. Он выразил надежду на то, что это не продлится долго.

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«Наша великая страна должна получить безопасную границу», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что американское правительство частично приостановит работу.