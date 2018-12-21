Путин и Медведев обсудили реализацию нацпроектов

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Президент России Владимир Путин обсудил с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым реализацию нацпроектов. Стенограмма встречи была опубликована на официальном сайте Кремля.

Медведев заявил, что во время поездок по России он и другие члены правительства намерены лично следить за реализацией нацпроектов. Путин в свою очередь призвал уделять уделять внимание исполнению нацпроектов в реальности.

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«Много показателей, они должны быть в компьютере, но важно посмотреть, что происходит в реальной жизни на территориях, что стоит за этими показателями», — сказал Путин.

Премьер-министр России добавил, что наиболее активная фаза реализации нацпроектов начнется с 2019 года, ее мониторинг будет вестись ежедневно онлайн и «в ручном режиме».

Ранее сообщалось, что Путин во время большой пресс-конференции ответил на вопрос, почему сельское хозяйство не входит в нацпроекты.