Путин рассказал об издержках закона об иноагентах
Президент России Владимир Путин указал на разницу в законе об иностранных агентах в России и США.
Так, он отметил, что закон имеет своей целью регистрацию тех или иных структур, которые получают финансирование на политическую деятельность из-за рубежа.
«В штатах запрещают такую деятельность, как результат — арест (Марии) Бутиной. У нас ничего такого нет, речь идет только о регистрации, если ты принимаешь деньги из-за границы», — сказал Путин.
Он также отметил, что правозащитники указывают на издержки закона, связанные с благотворительной деятельностью. Президент отметил, что закон не должен мешать нормальной жизни, подчеркнув, что политическая деятельность должна быть легализована.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.