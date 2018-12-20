Путин рассказал об издержках закона об иноагентах

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Президент России Владимир Путин указал на разницу в законе об иностранных агентах в России и США.

Так, он отметил, что закон имеет своей целью регистрацию тех или иных структур, которые получают финансирование на политическую деятельность из-за рубежа.

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«В штатах запрещают такую деятельность, как результат — арест (Марии) Бутиной. У нас ничего такого нет, речь идет только о регистрации, если ты принимаешь деньги из-за границы», — сказал Путин.

Он также отметил, что правозащитники указывают на издержки закона, связанные с благотворительной деятельностью. Президент отметил, что закон не должен мешать нормальной жизни, подчеркнув, что политическая деятельность должна быть легализована.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.