В Раде предложили лишить названия каноническую УПЦ
Спикер украинской Рады Андрей Парубий рассказал о просьбе новой православной церкви Украины лишить названия каноническую церковь УПЦ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко выступил с инициативой запретить канонической УПЦ называться украинской. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в четверг, 20 декабря.
Ранее сообщалось, что новая церковь Украины попыталась заказать копию посоха святителя Петра в Москве.