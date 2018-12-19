США внесли в санкционный список Петрова и Боширова

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Министерство финансов США внесло в санкционный список Александра Петрова и Руслана Боширова, которые подозреваются Великобританией в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление ведомства.

Как отмечается, ограничительные меры вводятся в отношении «Анатолия Чепиги, известного как Руслан Боширов», а также против «Александра Мишкина, известного как Александр Петров». В заявлении минфина США они фигурируют как офицеры ГРУ, ответственные за попытку покушения на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери».

Ранее сообщалось, что минфин США исключит «Русал» из санкционного списка.