Суд отложил вынесение приговора экс-советнику Трампа

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Суд вновь отложил вынесение приговора бывшему советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну за дачу ложных показаний ФБР. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

Как отмечается, на 13 января 2019 года назначена дата подготовки отчета о достигнутом прогрессе по этому делу со стороны защиты и обвинения. На основании этих данных будет решен вопрос о том, готов ли Флинн к вынесению приговора.

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По данным агентства, очередные слушания могут пройти в это же время, либо позднее.

Подчеркивается, что такое решение было принято после того, как судья Эмметт Салливан заявил, что экс-советнику Дональда Трампа вряд ли удастся избежать тюремного срока. В свою очередь защита отметила, что Флинн готов к сотрудничеству со спецпрокурором по «российскому делу» Роберту Мюллеру.

Ранее сообщалось, что судья обвинил экс-советника Трампа в «продаже страны».