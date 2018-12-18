FT: Венгрия восстает против Орбана после «закона о рабстве»

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Протестующие в Венгрии против так называемого «закона о рабстве» восстают против правительства премьер-министра страны Виктора Орбана, пишет Financial Times.

В течение восьми лет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан казался неоспоримым лидером. Ранее он уже сталкивался с протестами, однако в настоящее время происходит нечто новое, пишет газета. Протестующие с середины прошлой недели каждую ночь собираются в центре Будапешта. Тем не менее, протестное движение не было масштабным, и пока не представляет серьезной угрозы правительству Орбана. Но участники акции могут ознаменовать начало нового этапа в венгерской политике, считает FT.

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Протесты последовали за необычайно быстрой и провокационной серией шагов правительства Орбана в последние недели, которое пытается укрепить власть, несмотря на давление Европейского союза. Речь идет об изменении в трудовом законодательстве, которое позволяет работодателям повысить максимальные сверхурочные часы с 250 до 400. Демонстрации венгров отражают более широкое недовольство правительством Орбана, говорится в материале. Отмечается, что подобные меры поднимают гнев на новый уровень и сплачивают ранее обычно разрозненные группы жителей. В частности, между собой объединились разрозненные оппозиционные партии, группы студентов и неправительственные организации.

Выступающие против изменений в трудовом законодательстве также выдвигают требования о создании независимых судов и СМИ, а также требуют позволить европейской прокуратуре контролировать венгерское правительство.