В Раде раскритиковали позицию Минска по резолюции ООН о Крыме
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко раскритиковала позицию Белоруссии при голосовании на ГА ООН за предложенную Украиной резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, Украина ожидает от Белоруссии «нейтральной позиции».
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Она также добавила, что Минск в ходе голосования выступил как «традиционный сателлит Кремля».
Геращенко подчеркнула, что считает позицию Белоруссии «неприемлемой».
Ранее сообщалось, что в Кремле оценили резолюцию ООН по Крыму.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.