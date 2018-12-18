В Раде раскритиковали позицию Минска по резолюции ООН о Крыме

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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко раскритиковала позицию Белоруссии при голосовании на ГА ООН за предложенную Украиной резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Украина ожидает от Белоруссии «нейтральной позиции».

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Она также добавила, что Минск в ходе голосования выступил как «традиционный сателлит Кремля».

Геращенко подчеркнула, что считает позицию Белоруссии «неприемлемой».

Ранее сообщалось, что в Кремле оценили резолюцию ООН по Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.