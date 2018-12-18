В Кремле оценили резолюцию ООН по Крыму

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с резолюцией Генассамблеи ООН по Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что российская сторона продолжит последовательно разъяснять свою позицию международному сообществу.

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«Мы можем только выразить свое несогласие с подобной позицией [изложенной в резолюции] и свое сожаление. Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию и доводить до сведения наших визави», — сказал Песков.

Ранее власти Крыма отреагировали на резолюцию ГА ООН о «милитаризации» полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.